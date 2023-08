Ermittlungen Babyknochen im Arnsdorfer Karlswald gefunden: Spuren führen ins Erzgebirge

Es ist knapp zwei Jahre her, dass Spaziergänger im Karlswald in Sachsen einen grausigen Fund machten: In einem Eimer entdeckten sie ein Säuglingsskelett. Seit dem sucht die Polizei nach Zeugen, Hinweisen und Tatverdächtigen - und hat eine neue Spur.