Nach Erdrutsch Knappensee-Sanierung soll noch Jahre dauern

Warum die Sanierung nach der Rutschung so lange dauert? Für das Oberbergamt und den Bergbausanierer LMBV gilt nach dem Erdrutsch im vergangenen Jahr ein besonders hohes Maß an Sicherheit. "Wir wollen die Herstellung der dauerhaften Standsicherheit des Böschungssystems an dieser Seite des Knappensees gewährleisten", sagte Martin Herrmann vom Oberbergamt. Dazu soll der Rutschungskessel mit mehreren Dämmen zunächst im See geschlossen, gesichert und anschließend verfüllt werden. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres 2024, Anfang 2025 beginnen, teilte das Oberbergamt auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.