So fallen auf der S1 auch im neuen Jahr noch viele Verstärkerfahrten morgens und nachmittags zwischen Meißen-Triebischtal und Dresden Hauptbahnhof aus.

auch im neuen Jahr noch viele Verstärkerfahrten morgens und nachmittags aus. Auf der S2 wird an Wochenenden nur im Stundentakt zum Dresdner Flughafen gefahren, jede zweite Verbindung fällt aus.

wird an Wochenenden gefahren, jede zweite Verbindung fällt aus. Freiberg wird von der S-Bahn S3 bis auf weiteres nicht angefahren. Alle S-Bahnen enden und beginnen in Tharandt. Reisende und Pendler zwischen Dresden und Freiberg können die Regionalzüge der Mitteldeutschen Regiobahn nutzen.



Zuletzt fehlten hatten auch immer wieder Waggons in den Zügen gefehlt, weil in der Werkstatt im Regiowerk in Dresden-Altstadt Mitarbeitende für die Wartung fehlten.