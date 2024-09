Mobilität Geld für Umbau genehmigt: Bahnhof Hoyerswerda wird barrierefrei

26. September 2024, 11:29 Uhr

Mit Zug oder S-Bahn unterwegs zu sein, ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen vor allem in ländlichen Regionen ein Problem. Stichwort Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderung, Ältere, Menschen mit Kinderwagen oder Reisende mit viel Gepäck stoßen da oft auf unüberwindbare Hindernisse. Zum Beispiel am Bahnhof in Hoyerswerda. Das soll sich nun ändern.