Gerade jetzt im Schnee wird es deutlich: Am Bahnhof Pulsnitz scheinen viele Menschen einfach über die Gleise zu laufen. Die Fußabdrücke sind untrüglich. Bundespolizei und das Präventionsteam der Deutschen Bahn kennen das Problem. Sie klären vor Ort auf, verhängen aber auch Bußgelder. Wird der Zugverkehr behindert, gilt das als gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr und kann ein Strafverfahren nach sich ziehen. Schon mehrfach hätten Züge in Pulsnitz stark abbremsen müssen, weil Menschen über die Gleise liefen, hieß es bei einer Kontrolle vor Ort.