Sachsens Handwerksbetriebe sind gut durch den Winter gekommen. Im ersten Quartal 2022 konnte die Branche im Freistaat eine Umsatzsteigerung von über 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Auch in den vergangenen Jahren ist der Umsatz der Branche gestiegen - allerdings nicht so stark.