Angespannter Weltmarkt Bautz'ner Senf soll teurer werden

Die Marke aus dem Osten - 1992 kaufte das bayerische Unternehmen Develey Senf & Feinkost aus Unterhaching das Bautzener Werk von der Treuhandanstalt.

- Bautz’ner Senf ist bundesweit Marktführer mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent.

- In Ostdeutschland liegt der Marktanteil bei etwa 75 Prozent.

- Der Pro-Kopf-Verzehr von Senf in Ostdeutschland ist sehr viel höher als in Westdeutschland (Osten: um ein Kilogramm pro Jahr, Westen: etwa 100 Gramm/Jahr ).

- Am meisten verkaufen die Bautzner Senf zur Grillsaison und vor Weihnachten.

- Zuletzt verarbeitete das Werk in Ostsachsen rund 3.000 Tonnen Senfkörner.

- 15 Prozent der Senfsaat stammt aus den Kreisen Bautzen und Görlitz, 40 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern. Die weiteren 45 Prozent kommen aus Osteuropa.



Quelle: MDR/Unternehmensangaben