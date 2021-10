In Bautzen gibt es am Sonnabend beim BEAT-Festival verschiedene Workshops rund ums Musikmachen. Das Angebot des Steinhauses richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Die Teilnahme ist kostenfrei, teilen die Veranstalter mit.

So kann man im soziokulturellen Zentrum an der Steinstraße etwa beim "Production Hub" lernen, für die eigene Idee den passenden Sound zu finden - mit Beats von Plattentellern, Drumcomputer, Gitarre, Percussion oder Gesang. Beim "Pop2Go Kreativtag" haben Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren die Gelegenheit, sich unter Anleitung professioneller Künstler und Künstlerinnen auszuprobieren. Unter dem Titel "Make Your Own Merch" gibt es außerdem in der Kunstdruckwerkstatt an der Goschwitzstraße einen Siebdruck-Workshop.