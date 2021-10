Gut zwei Wochen nach ihrem gewaltsamen Tod in Großröhrsdorf wird Wiktoria am Sonnabend in Polen beerdigt. Die Trauermesse für die 16-Jährige findet mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Gorzow Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) statt, teilte der Anwalt der Familie mit. Im Namen der Eltern, die aus Polen stammen, bedankte er sich für die Anteilnahme sowie die Unterstützung bei der Bewältigung notwendiger Formalitäten.

In Großröhrsdorf hatten am Mittwochabend rund 100 Menschen bei einer Andacht in der Stadtkirche ihre Anteilnahme am Tod Wiktorias zum Ausdruck gebracht. Unter ihnen waren auch viele Jugendliche.

Tatverdächtiger schweigt noch immer

Das Mädchen war am 15. September schwer verletzt in einem Großröhrsdorfer Garagenkomplex gefunden worden. Sanitäter und Notärzte hatten sie reanimiert, sie starb jedoch später im Krankenhaus - nach dem Obduktionsergebnis an Stichverletzungen. Gut eine Woche später wurde ein 15-Jähriger festgenommen.

Motiv und Hintergründe des Gewaltverbrechens sind noch nicht aufgeklärt. Der 15 Jahre alte und dringend Tatverdächtige wurde in der Psychiatrie untergebracht, gegen ihn wird weiter wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Er hat sich bisher nicht dazu geäußert. Er und das Mädchen kannten sich aus der Oberschule. Die genaue Art ihrer Beziehung ist bisher nicht bekannt.