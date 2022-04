Nach Corona-Pause Musikfesttage in Hoyerswerda können starten

Am Anfang musste Carmen Hoffmann viel Überzeugungsarbeit leisten. Als sie zu Beginn des Jahres die ersten Ensembles anrief, schlug ihr erst einmal Skepsis entgegen, erinnert sich die Projektleiterin der Musikfesttage. Finden sie diesmal wirklich statt? Was passiert, wenn sie wieder abgesagt werden? Dies fragten sich die Musikerinnen und Musiker nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre. Doch schließlich sagten sie trotzdem zu. So kann das ausgefallene Programm der 55. Musikfesttage fast genauso stattfinden, wie es eigentlich schon 2020 und dann 2021 über die Bühne gehen sollte.