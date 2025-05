In der Produktionshalle von Belimo in Großröhrsdorf montieren Mitarbeiter schlichte kleine orangene Kästen, die es in sich haben. Es sind Antriebe, mit denen beispielsweise die Öffnung von Ventilen geregelt werden kann. Die unspektakulären Kästen sind das Markenzeichen und Herzstück von Belimo, das Orange die Firmenfarbe. Mehr als eine Million Stück gehen pro Jahr von Großröhrsdorf in die Welt, sagt Geschäftsführer Volker Benath. Und es sollen noch mehr werden. 50 Millionen Euro will die Schweizer Mutterfirma in den Standort investieren.