Insgesamt stehen dem Wiedehopf in der Region 45 künstliche Nisthilfen zur Verfügung. Sie wurden seit 2005 von den Vogelschützern gebaut und im Biosphärenreservat aufgestellt. Nach einem Aufruf zur Sichtung von Wiedehopfen im Frühjahr gingen mehr als 200 Meldungen ein, die jetzt noch ausgewertet werden sollen.

Das Hauptverbreitungsgebiet des Vogels ist das Nachbarbundesland Brandenburg. Dort soll nach Angaben des dortigen Landesamtes für Umwelt mehr als die Hälfte des bundesweiten Bestandes brüten. Der Dachverband Deutscher Avifaunisten, der Zusammenschluss aller landesweiten oder regionalen ornithologischen Verbände in der Bundesrepublik Deutschland, geht von bundesweit 800 bis 950 Brutpaaren aus. Der Wiedehopf gilt in Deutschland als gefährdet. Mit geschätzen 100 Brutpaaren wird er in Sachsen auf der Roten Liste als "stark gefährdet" geführt.