Eine Verkäuferin hat am Freitag in Hoyerswerda eine Seniorin vor einem größeren Schaden bewahrt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatte die 79-Jährige einen Anruf erhalten. Dabei wurde der Frau ein Gewinn von 38.500 Euro versprochen. Im Gegenzug wurde sie aufgefordert, Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen.