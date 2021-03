Der Landkreis Bautzen möchte ab August die Tarifangebote für Kinder und Jugendliche durch das geplante Bildungsticket ersetzen. Das teilte Landrat Michael Harig (CDU) am Mittwoch auf der Versammlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) mit. "Das Bildungsticket soll im Abo für monatlich 15 Euro je Schüler angeboten werden", so der Landrat. Ein ähnliches Vorgehen plant der Landkreis Görlitz. Hintergrund ist die sachsenweite Einführung des Bildungstickets, die im Koalitionsvertrag der Landesregierung festgeschrieben wurde. Für die Finanzierung dieser Beförderung will sich Sachsen mit 50 Millionen Euro im Jahr beteiligen.