Die Polizei warnt einmal mehr vor Anrufen von falschen Polizisten. Betroffen seien vor allem Bürger aus dem Revierbereich Bautzen in Bischofswerda und Geißmannsdorf. Der Polizei seien aktuell fünf Fälle bekannt.

Die falschen Polizisten am Telefon würden von einem Einbruch in der Nähe oder im selben Haus berichten, nach Geld fragen und herausfinden, ob die Angerufenen alleine wohnen. Die echte Polizei warnt davor, sensible Daten zur Wohnsituation oder zu Finanzen preiszugeben.