Bischofswerda Feuerwehr muss Einbrecher vom Dach holen

Die Polizei in Bischofswerda ist in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag auf die Kamenzer Straße gerufen worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass zwei Männer gegen 1:30 Uhr in ein Haus einbrachen. Als die Polizeibeamten dort eintrafen, konnte einer der Beiden unerkannt entkommen. Der andere flüchtete auf das Dach des Hauses.