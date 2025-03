Wer sich in der Bischofswerdaer Innenstadt umschaut, sieht, dass Blumenkübel und Rabatten noch nicht bepflanzt wurden. Der Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) weiß, warum es so karg wirkt: "Wir sind, wie viele andere Städte und Gemeinden, in einer kritischen Situation. Aktuell haben wir keinen Haushalt. Solange wir keinen Haushalt haben, dürfen wir nicht aktiv werden für freiwillige Leistungen." Zu diesen Leistungen gehören auch Arbeiten an Grün- und Parkanlagen - und eben Pflanzungen zur Stadtverschönerung.