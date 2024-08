Bildrechte: xcitepress

Prozessbeginn Geplanter Amoklauf in Schule: Jugendlicher wegen versuchten Mordes vor Gericht

14. August 2024, 06:54 Uhr

Im August letzten Jahres hat ein 16-Jähriger offenbar versucht, seine ehemalige Schule in Bischofswerda in Brand zu stecken. Dabei verletzte er einen Grundschüler mit einem Messer schwer und steckte sich selbst in Brand. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht in Bautzen.