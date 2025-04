Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Kamenz und Bischofswerda sind am Donnerstagnachmittag zehn Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Wie ein Sprecher des Lagezentrums MDR SACHSEN sagte, war ein Autofahrer an der Abfahrt Elstra an der S 94 aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten.

Bildrechte: Rocci Klein