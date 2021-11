Oberbürgermeister Alexander Ahrens hatte zuvor noch dafür geworben, "den Mut dazu haben, die Geschichte so zu besetzen, dass man sie einer zeitgemäßen Aufarbeitung zuführen kann". Die Mehrheit des Stadtrates habe sich nun aber dagegen entschieden. Der Entscheidung konnte Ahrens, der im Oktober noch für den Wiederaufbau gestimmt hatte, etwas positives abgewinnen. "Mir hat insbesondere gut gefallen, dass das eben so gründlich diskutiert worden ist", sagte er MDR SACHSEN. Insofern hätten viele Menschen aus beiden Lagern aus der Diskussion was mitnehmen und lernen können. "Und allein das ist schon ein Gewinn", so Ahrens.