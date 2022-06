Kampfmittelbeseitigung Bautzen: Alte Munition an Polizeihochschule gesprengt

Auf einer Baustelle an der Polizeihochschule in Bautzen ist alte Weltkriegsmunition gesprengt worden. Sie stammt aus einer Zeit, als das Areal noch Kaserne war. Einen Abtransport hielten Fachleute für zu gefährlich. Da die Sprengkraft der alten Munition gering war, mussten keine Anwohner in Sicherheit gebracht werden.