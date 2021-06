Briefmarkensammeln, Trödeln oder Sport treiben, jeder hat so sein eigenes Hobby. In Zeiten von Corona gibt es aber etwas, das sich besonderer Beliebtheit erfreut: Angeln. Auch die Angelvereine in der Oberlausitz können sich deshalb über Zuwachs freuen.

Auch in der Oberlausitz möchten immer mehr Menschen mit dem Boot hinaus auf den See rudern und in Ruhe angeln. Bildrechte: MDR/Jens Czerwinka

Gern erinnert er sich an diese Zeit zurück und fügt an: "Also, bei uns angelt fast jeder in der Familie." Sogar seine Frau habe Freude an dem Hobby gefunden. Damit ist sie nicht allein. Vor allem in der Corona-Krise wollten viele den Angelschein machen. "Ich merke das durch meine Lehrgänge. Das ist schon ein Ansturm. Während es früher eher die Reiferen waren, sind es mittlerweile viele Jugendliche und besonders Frauen, die daran teilnehmen."