Nach mehr als fünf Monaten Improvisieren und Zusammenrücken in einem Hotel, sind am Donnerstag 25 Seniorinnen und Senioren wieder zurück in ihre Wohnungen in Ebersbach gezogen. Sie waren im Mai in das Notquartier "Hotel Felsenmühle" gezogen, weil es in ihrer Wohnlage mit betreutem Wohnen gebrannt hatte.