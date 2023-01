Bei dem Brand am Sonntagmorgen in Bröthen-Michalken bei Hoyerswerda ist ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Das Zweifamilienhaus sei unbewohnbar, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Die vier Bewohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Einer von ihnen sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Brandursache möglicherweise ein defektes Klimagerät

Zahlreiche Feuerwehren der Region rückten aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Am Sonntagnachmittag hielten sie Brandwache. Bildrechte: Henry Gbureck Der Brand war am Sonntagmorgen in einem Vierseithof ausgebrochen. Aus dem Dachstuhl quoll dichter Rauch. Wegen der starken Rauchentwicklung löste die Rettungsleitstelle Hoyerswerda vorübergehend eine Gefahrenwarnung aus. Die Bewohner in dem betroffenen Gebiet wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungen und Klimanalagen sollten den Angaben zufolge ausgestellt werden. Gegen 12 Uhr wurde die Warnung aufgehoben.

Zahlreiche Feuerwehren der Region rückten an, um den Brand zu löschen. Sie hielten am Nachmittag noch Brandwache. Am Montag sollen Brandursachenermittler das Gebäude untersuchen. Vermutet wird, dass das Feuer von einem defekten Klimagerät ausging, wie ein Polizeisprecher sagte.