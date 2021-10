Bei einem Hausbrand in Göda im Landkreis Bautzen ist in der Nacht zu Sonnabend ein 65 Jahre alter Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand durch die Explosion eines Gasheizstrahlers ausgelöst. Das Feuer breitete sich zunächst in einem Nebengebäude aus, bevor es auf das Wohnhaus des Mannes übergriff.