In Neukirch in der Lausitz hat am Karsonnabend ein Wohnhaus in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, flohen die 40 und 36 Jahre alten Bewohner des Hauses auf einen Balkon und brachten sich dann mit einem Sprung auf einen Transporter in Sicherheit. Dabei blieben sie den Angaben zufolge unverletzt.

60 Feuerwehrleute verhinderten, dass sich der Brand weiter ausbreiten konnte. Bildrechte: Rocci Klein