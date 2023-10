Am 23. September rauchte es aus einer Wohnung in der Alten Berliner Straße in Hoyerswerda. Finn Elias kam zufällig vorbei, sah den Qualm und tat genau das Richtige, wie die Polizei beschreibt. Er informierte über den Notruf die Feuerwehr und blieb vor Ort, bis Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei kamen. Dann schilderte er die Situation, so dass die Rettungskräfte zügig die betroffene Wohnung öffnen konnten. Dort hatte ein 74-Jähriger das Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Die Lage wurde entschärft und der Senior wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhaus gebracht.