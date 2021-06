In Laußnitz bei Königsbrück bekämpft die Feuerwehr seit dem Nachmittag einen Großbrand. Den Angaben zufolge wurden bisher drei Lagerhallen komplett zertört. Die Feuerwehr ist mit 200 Einsatzkräften und 46 Fahrzeugen vor Ort und versucht, ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser zu verhindern. Eine komplette Straße wurde evakuiert. Wegen starken Rauchs sollen laut Polizei Bewohner im Umkreis von bis zu 50 Kilometern Fenster und Türen geschlossen halten. Die Bahnstrecke Dresden-Königsbrück ist in Laußnitz gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Löscharbeiten wahrscheinlich noch einige Stunden andauern.



Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in der Lagerhalle einer Sanitärfirma ausgebrochen und hatte sich von dort ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.