Nach einem Brand in einer Burkauer Pension sind am Sonnabend 14 Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine mobile Kühlbox in einem Pensionszimmer in Brand geraten. Ein 32 Jahre alter Gast sei dabei durch das Einatmen von Rauchgas schwer verletzt worden. Dreizehn weitere Menschen im Alter zwischen 36 und 86 Jahren wurden ebenfalls vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt reichlich 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.