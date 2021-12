In der Nacht zum Mittwoch ist bei einem Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Bautzen eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Laut Reporterangaben war in ihrer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Rettungskräfte rückten demnach mit einem Großaufgebot an. Nur eine benachbarte der insgesamt 41 Wohnungen musste geräumt werden. Deren drei Mieter wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht und betreut. Die Seniorin aus der Brandwohnung kam den Angaben zufolge mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Polizei übernahm Ermittlungen zur Brandursache.