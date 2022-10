Im Spreehotel Bautzen hat es am frühen Morgen gebrannt. Das hat die Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Genauere Informationen, auch zum Ausmaß und der Schadenshöhe, wurden bisher noch nicht mitgeteilt. Die weiteren Ermittlungen habe das Landeskriminalamt übernommen, hieß es weiter.



In dem bisher leerstehenden Hotelgebäude am Bautzner Stausee sollen in den nächsten Tagen Asylbewerber einziehen. Laut Landratsamt sollen dort bis zu 200 Geflüchtete untergebracht werden.