In Bautzen ist am frühen Freitagmorgen ein Mehrfamilienhaus in Bautzen in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei MDR SACHSEN sagte, war das Feuer im Dachstuhl kurz vor halb fünf ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses in der Paul-Neck-Straße seien in Sicherheit gebracht worden. Sie wurden vom ASB in einem nahen Gewerbebetrieb untergebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Reporterangaben zufolge waren mehr als 80 Kameraden im Einsatz.

Am Freitagmorgen machte sich der Bautzener Oberbürgermeister Karsten Vogt ein Bild von der Lage. Bildrechte: Lausitznews