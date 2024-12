In Bautzen hat am Montagabend ein Mehrfamilienhaus in der Kantstraße gebrannt. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Gegen 21:45 Uhr stand demnach das Dachgeschoss in Flammen. Erst gegen Mitternacht war das Feuer gelöscht. Wegen des starken Windes drohten die Flammen zwischenzeitlich auf Nachbargebäude überzugreifen, was die Feuerwehr verhindern konnte. Nach ihren Angaben wurden auch drei Katzen aus dem Haus gerettet.