In Bautzen hat am Montagabend ein Mehrfamilienhaus in der Kantstraße gebrannt. Das Rathaus Bautzen teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass am Dienstag bereits eine Hilfsaktion angelaufen sei. "Insgesamt sind sechs Wohnparteien von dem Brand betroffen." Eine Familie mit Kindern sei in einem Hotel untergekommen. Die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft habe ihnen bereits ein Mietobjekt zur Besichtigung und Vermietung angeboten.