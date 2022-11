Ende November könnten erste Asylbewerber untergebracht werden.

Polizei soll ehemaliges Hotel stärker bewachen.

Landrat unzufrieden über Hilfen des Bundes bei der Unterbringung Geflüchteter.

Nach dem Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft in Bautzen hält das Landratsamt an einer Teilbelegung des Hauses fest. "Wir rechnen zum 29.11. damit, möglicherweise, die Unterkunft betreiben zu können." Das hänge laut Landrat Udo Witschas (CDU) vom Fortgang der Renovierungsarbeiten ab, sagte er MDR SACHSEN. Gutachter hatten einen Arbeitsaufwand von rund sechs Wochen veranschlagt. Die Schäden nach dem Brandanschlag könnten behoben werden. Darüber informierte Landrat Witschas am Montagabend die Abgeordneten in einer außerordentlichen Sitzung des Kreistags.

Fragen von AfD und der Linken

Bis zu 200 Menschen sollen in der Unterkunft untergebracht werden. Zur Höhe der Belegung hatte die AfD im Kreistag am Montag Fragen, die Linke sorgte sich um die Sicherheit der Asylsuchenden. Zukünftig werde die Polizei das an einem Stausee gelegene ehemalige Hotel noch stärker bewachen als bisher, hieß es von der Landkreisverwaltung. Zudem würden weitere Sicherheitsauflagen mit der Polizei und dem LKA abgestimmt und umgesetzt.

Bereits Anfang November hätten die ersten 30 Asylsuchenden unter anderem aus Mazedonien, Afghanistan und Syrien im früheren "Spreehotel" in Bautzen unterkommen sollen. Das verhinderte ein Brandanschlag am 28. Oktober. Unbekannte hatten Fensterscheiben des Gebäudes eingeworfen und Feuer gelegt. Zum Zeitpunkt des Anschlags hielten sich dort vier Menschen auf, sie blieben unverletzt. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Zwischenzeitlich prüften Polizei und Landeskriminalamt (LKA) die Sicherheitslage neu.

Das Gebäude nach dem Brandanschlag am 28. Oktober 2022 (Archivfoto). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schon 2016 Brandanschlag aufs alte Hotel

Zwischen 2014 und 2017 waren schon einmal Asylbewerberinnen und -bewerber im ehemaligen "Spreehotel" untergebracht worden. Das Gebäude war bereits Ende 2016 als Flüchtlingsunterkunft Ziel eines Brandanschlags. Drei junge Männer hatten die Tat später zugegeben und wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Kommunalpolitiker verlangt mehr Hilfe vom Bund