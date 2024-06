Erneut brennende Autos in Kamenz

In der Nacht zum Mittwoch haben in Kamenz erneut zwei Autos gebrannt. Sie waren an der Straße "Herrental" geparkt. Das Feuer hat sie völlig zerstört. Das hat die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Am Mittwoch sollen die Brandursachenermittler die Fahrzeuge genauer untersuchen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

