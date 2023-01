Warum wird Vogelhochzeit gefeiert? Die Vogelhochzeit ist ein traditioneller Brauch in der sorbischen Lausitz. Er ist aber auch in anderen europäischen Regionen bekannt. Die Kinder feiern am 25. Januar verkleidet als Vögel oder auch in traditioneller sorbischer Kleidung in Kindergärten und Schulen mit Gesang und szenischem Spiel die Vogelhochzeit. Die Braut ist dabei die Elster (sroka), der Bräutigam die Krähe. Am Vorabend des 25. Januar stellen die Kinder Teller auf das Fensterbrett oder vor die Tür. Am nächsten Morgen sind sie mit Sroka-Gebäck in Form von Teigvögeln gefüllt. Es heißt, die Vögel wollten sich damit für die Fütterung im Winter bedanken. (Quelle: www.regionales.sachsen.de)