Zum 90. Geburtstag von Brigitte Reimann wird am Freitag in Hoyerswerda mit mehreren Veranstaltungen an die Schriftstellerin erinnert. Der Landesfrauenrat Sachsen will eine Tafel zu ihren Ehren einweihen, teilte der Verein mit. Am Vormittag ist außerdem ein Reimann-Spaziergang geplant, bei dem ausgewählte Texte der Schriftstellerin gelesen werden. Am Abend steht eine szenische Lesung auf dem Programm.