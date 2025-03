In Bautzen hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) am Mittwoch eine Forschungsbrücke eingeweiht. Die knapp 45 Meter lange Brücke ist mit moderner Sensortechnik ausgestattet, teilte die Technische Universität Dresden mit. Die Sensoren soll eine lückenlose Überwachung in Echtzeit ermöglichen.