Wo stöbern Spaß macht

Beim Betreten des Ladens öffnet sich eine besondere Welt. Groß ist er nicht, aber gemütlich. Die zahlreichen Bücher stehen feinsäuberlich, Kante auf Kante im Regal. An der Wand hängen selbst gemalte Bilder von Künstlern aus der Region. Mehrere kleine Tischchen mit Blumen und Töpferwaren runden das Gesamtbild ab. Auch die Kunden scheinen sich hier wohlzufühlen.

Das ist nicht einfach nur ein Buchladen, hier stimmt rund um das Gefühl. Stammkundin

Vor allem wegen der freundlichen Beratung und der Auswahl käme sie immer wieder, so eine Kundin aus dem Ort. Hier gebe es ja nicht nur Bücher, sondern auch Spielwaren oder Zubehör für die Schule. Sogar aus Dresden kämen Menschen hier her, um einzukaufen, sagt Chefin Sandra Kretschmer. Sie ist sich bewusst, dass ihr kleines Reich schon was Besonderes ist. Doch dahinter stecke viel Arbeit und vor allem Kreativität. So veranstalte sie Ausstellungen, in denen Künstler aus der Region zeigen können, was sie draufhaben. Auch gebe es aufs Jahr verteilt unzählige Lesungen und Buchvorstellungen.

Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis werden jährlich circa 100 Buchhandlungen in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Bildrechte: Jens Czerwinka/MDR

So sei in diesem Sommer ein Literaturstraßenfest genau vor der Haustür geplant. Künstler werden vor Ort sein und regionale Verlage stellen ihre Bücher vor. Auch ein Kino und viel Musik gehörten bei diesem Fest dazu, sagt Kretschmer. Und sie habe noch viel vor. Vor allem die Vernetzung in der Region liege ihr am Herzen. So wolle sie künftig Oberlausitzer Künstlern, Malern oder auch Handwerkern einen Markt bieten. Ihre Waren oder Werke würden dann in ihrem Buchladen zum Kauf angeboten werden.

Die Spannung steigt

Über den deutschen Buchhandlungspreis freue sie sich sehr. Auch gebe es bereits Ideen, wofür das Preisgeld verwendet werden soll. Es solle auf jeden Fall in den Buchladen fließen. Allerdings werden Sandra Kretschmer und ihr Team erst am 7. Juli in Erfurt erfahren, wie hoch die Summe sein wird. Dann wird auf der feierlichen Verleihung die Zuordnung der Preisgelder zwischen 7.000 und 25.000 bekannt gegeben.