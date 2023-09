Nach jahrelangem Rechtsstreit um den Einsturz mehrerer Häuser in der Bautzner Innenstadt hat das Oberlandesgericht (OLG) in Dresden am Donnerstag ein Urteil gefällt. Wie das Gericht mitteilte, muss das Bauunternehmen Strabag dem Eigentümer der historischen Bürgerhäuser auf der Inneren Lauenstraße mindestens 800.000 Euro Schadenersatz bezahlen. Darüber hinaus müsse die Firma alle weiteren Schäden erstatten, die durch den Einsturz von Teilen der Gebäude entstanden sind.