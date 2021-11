Ein wunderschöne Sache, dachte sich damals Tauchas Bürgermeister Tobias Meier, der den Heiratsbonus bereits von den Bürgermeistern aus Tauchas französischen Partnerstädten Chadrac und Espaly kennt. Meier absolvierte also im Frühjahr 2019 mit weiteren Kollegen den ersten Eheschließungskurs für Bürgermeister in Sachsen.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat seit diesem Jahr die Befähigung zum Eheschluss in der Tasche. Es ist noch recht frisch. Einen Termin für seine erste Trauung gebe es nicht, Anfragen von Paaren lägen aber vor, sagt Anke Hoffmann von der Pressestelle. Trauungen werde der OB aufgrund seiner Aufgaben nur in überschaubarem Maße vornehmen können, betont sie.

Bei Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) war es ein ganz lieber Freund gewesen, der sich von ihr trauen lassen wollte. Deshalb habe sie die Schulung gemacht, erinnert sich die Lokalpolitikerin. Leider hatte die Liebe dann doch nicht gehalten. Luedtkes erste Trauung war im Mai 2020. Sie sei eingesprungen, weil das Standesamt mit so vielen Sterbefällen zu tun hatte, erinnert sie sich. Später gab es noch eine zweite Hochzeit. "Scheiden lassen ist nicht", sagt Luedtke, die in diesem Jahr ihre Silberhochzeit gefeiert hat.

Wer in Kriebstein heiraten will, etwa auf der romantischen Burg, findet im Ort selbst kein Standesamt. Das ist nach Hainichen ausgelagert worden. "Geheiratet wird in Kriebstein trotzdem", sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler). Als einmal alle Standesbeamte in Hainichen ausgebucht waren, reifte bei der Bürgermeisterin die Idee, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Den Kurs hat Euchler erfolgreich absolviert. Jetzt muss sie nur noch zur Eheschließungsstandesbeamtin berufen werden.