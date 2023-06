Ministerpräsident Kretschmer überreicht den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an den Mediziner Rick Wolthusen für seinen Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit.

Ministerpräsident Kretschmer überreicht den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an den Mediziner Rick Wolthusen für seinen Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit. Bildrechte: Sächsische Staatskanzlei

Für sein Engagement ist der Arzt Rick Wolthusen aus Hoyerswerda mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden. Mit seinem Verein "On The Move" will der 32-Jährige die medizinische Versorgung in Afrika verbessern. Unter anderem in Ghana und Kenia organisierte der Verein Spendenprojekte, Austauschprogramme und Aufklärungskampagnen, insbesondere über psychische Erkrankungen.