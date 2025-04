Sammlung besteht seit DDR-Zeiten

Seit über 40 Jahren sammelt Marlene Bund Bananenaufkleber - und das mit großer Leidenschaft. Bereits in ihrer Kindheit in der DDR fing alles an, wie die Produktionsmitarbeiterin in der Pharmaindustrie erzählt. Damals seien Bananen eine seltene Delikatesse gewesen, oft nur sporadisch erhältlich. "Mama kam oft nach Hause und hat gerufen: 'Flitz mal schnell zum Konsum, es gibt Bananen!'", erzählt sie.

Da die Früchte so selten waren, habe sie sich etwas aufheben wollen. "Mit den Schalen ging das nicht. Also dann die Aufkleber." Diese seien zunächst auf dem Kühlschrank der Familie gelandet. Als der später ausrangiert wurde, habe sie die Aufkleber vor dem Schrottplatz geretet und ihnen ein neues Zuhause in einem Stickeralbum geschenkt.

Bildrechte: MDR

Vielfalt nach der Wende

Nach der Wende änderte sich vieles. Bananen waren plötzlich immer verfügbar - doch Marlene entdeckte etwas Neues, wie sie sagt: Vielfalt. "Es ändern sich die Länder, die Farben, die Größen, die Motive", berichtet sie. "Und somit bin ich drauf gekommen, die Bananenaufkleber richtig zu sammeln."

Mittlerweile umfasst ihre Sammlung rund 650 verschiedene Aufkleber - von klassischen Motiven bis hin zu Sondereditionen. Unterstützung erhalte sie dabei von Freunden, Verwandten und Kollegen, die ihr regelmäßig neue Exemplare mitbrächten.

Bildrechte: MDR

Frucht ist zweitrangig

Damit ein Aufkleber in ihr Album darf, muss er in einwandfreiem Zustand sein. Die Banane selbst? Eher zweitrangig. "Dann darf sie gern braun sein oder kurz vor dem Verfall. Und weil mein Mann gern die grünen mag, kommen wir uns nicht ins Gehege", sagt sie schmunzelnd.