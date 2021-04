An der S111 in Wurschen bei Weißenberg beginnen am Dienstag die Arbeiten zum Bau einer Brücke über das Kuppritzer Wasser. Dabei soll zum ersten Mal Carbonbeton in einem neuen sächsischen Straßenbauwerk eingesetzt werden. Wie das Landesamt für Straßenbau mitteilt, werden nur die Unterbauten und Fundamente der Brücke in konventioneller Stahlbetonbauweise errichtet. Der Überbau soll dann aus carbonbewehrtem Beton hergestellt werden.