Bildrechte: MDR

Forschung Schäden früher erkennen: Versuchsbrücke in Bautzen und ihr digitaler Zwilling

Hauptinhalt

30. Oktober 2024, 15:08 Uhr

"Man steckt in so einem Bauwerk halt nicht drin", das war eine der ersten Reaktionen auf den Einsturz der Carolabrücke in Dresden - ein bisher beispielloses Ereignis in Deutschland. Damit so etwas zukünftig verhindert werden kann und Bauwerke generell sicherer werden, dazu wird in Bautzen geforscht - an einem digitalen Zwilling.