Der Unternehmer und Milliardär Carsten Maschmeyer ist vor allem als Investor aus dem TV-Format "Die Höhle des Löwen" bekannt. Jetzt will er sein Vermögen nutzen, um Geflüchtete aus der Ukraine zu unterstützen. Ab 15. März mietet er 80 Zimmer in einem Hotel in Hoyerswerda an, bestätigte Stefan Ebner von der Maschmeyer Group. Dort können die Flüchtlinge mindestens drei Monate bleiben. Es gebe auch eine Option, das Haus bei Bedarf länger zu mieten.