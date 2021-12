Weihnachtstradition Cornabedingte Absage: Wieder kein Lichterzug in Cunewalde

Hauptinhalt

Auch in diesem Jahr müssen die Gemeindemitglieder in Cunewalde den Gottesdienst an Heiligabend ohne Lichterzug feiern. Die Tradition ist mehr als 200 Jahre alt und war auch während der Weltkriege nie ausgefallen. Jetzt macht die Pandemie den Zug im zweiten Jahr in Folge unmöglich.