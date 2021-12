Die Stadt Bautzen will an diesem Montag still der Corona-Toten gedenken. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll dafür am Abend an einigen zentralen Orten die festliche Weihnachtsbeleuchtung ausbleiben. Auch würden das Rathaus, der Reichenturm und der St.-Petri-Dom nicht angestrahlt.

Die Stadt will damit ein Zeichen setzen und auch an all jene erinnern, die in den medizinischen und pflegenden Berufen oder auch im privaten Bereich tagtäglich Kraft und Energie für Erkrankte und Genesende aufbringen, so die Stadtverwaltung. Unterstützt werde die Aktion von Unternehmern und Einrichtungen an den betreffenden öffentlichen Plätzen.