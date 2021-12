Seit dieser Woche ist in Sachsen ein zusätzlicher Rettungshubschrauber in der Luftrettung im Einsatz. Dieser solle die bisher aus fünf Hubschraubern bestehende Staffel insbesondere bei der bundesweiten Verlegung von sächsischen Corona-Intensivpatienten unterstützen, teilte die Krankenkasse IKK classic am Dienstag mit. Diese ist federführend für die sächsischen Kassen und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in der Vergabekommission für die Luftrettung bei der Landesdirektion Sachsen (LDS). Stationiert ist der zusätzliche Hubschrauber in Bautzen.